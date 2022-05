Veröffentlicht am 20. Mai 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Beschädigte Leitpfosten auf der L 257

In der Nacht zum Mittwoch, 18. Mai 2022, wurden entlang der L 257 auf der gesamten Strecke von unbekannten Tätern die Wildwechselreflektoren an den Leitpfosten beschädigt. Über einen Zeugenhinweis ergibt sich ein Verdacht gegenüber einem unbekannten älteren Mann, der am Dienstagabend auf der L 257 gesehen wurde, wie er sich an Leitpfosten zu schaffen machte. Nach Auskunft der Jagdausübungsberechtigten entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei