Veröffentlicht am 20. Mai 2022 von wwa

KIRCHEN – Auffahrunfall am Fußgängerüberweg auf der Jungenthaler Straße in Kirchen

Donnerstag, 19. Mai 2022, gegen 07:15 Uhr befuhren ein 42jähriger und ein 83jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Jungenthaler Straße in Kirchen in Richtung Niederfischbach. Im Verlauf der Strecke überquerte eine 32jährige Frau den Fußgängerüberweg. Der 42jährige Fahrer bremste sein Fahrzeug ab, der nachfolgende Senior erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Das Fahrzeug des 83jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei