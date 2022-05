Veröffentlicht am 20. Mai 2022 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht auf dem Schulhof der Grundschule am Schloss – Rutsche beschädigt

Vermutlich im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen, 18. bis 19. Mai 2022, wurde auf dem oberen Schulhof der Grundschule am Schloß, in Hachenburg, die Rusche durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich befuhr der Unfallverursacher den Schulhof mit einem Fahrzeug und stieß beim Rangieren gegen die Rutsche des Spieleturms auf dem oberen Schulhof. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg entgegen (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei