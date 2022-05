Veröffentlicht am 20. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Adiós Maria!“ – Spanischdozentin Maria de Schneider prägte viele Jahre lang die Kreisvolksschule

39 Jahre wirkte Maria de Schneider aus Mammelzen in den Volkshochschulen Puderbach und Altenkirchen. Nun verabschiedete sie sich aus ihrer Dozententätigkeit. „Die Volkshochschule ist über die Jahre zu einem zweiten Zuhause geworden und die Arbeitstasche mit den Lehrbüchern stand immer bereit“, so die Kursleiterin. „Nun freue ich mich aber auch auf die Abende, an denen ich statt im Kursraum im Garten sitzen kann“.

„Die Volkshochschulen im Landkreis leben von engagierten Kursleiterinnen und Kursleitern, die ihr Wissen erwachsenengerecht und lebendig vermitteln“, betonte Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, bei der Verabschiedung und unterstrich, dass Maria de Schneider einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Kreisvolkhochschule das wurde, was sie jetzt ist: Eine Bildungseinrichtung, die dank „starker“ Kursleitungen viele Menschen für lebenslanges Lernen begeistern kann.

Manche ihrer Spanischkurse bestanden – mit der gleichen Teilnehmergruppe – über zehn Jahre und arbeiteten sich sprachlich auf beachtliches Niveau. Und ihre vielen Sprachreisen sind unvergessen. Aber in ihren Kursen wurde nicht nur Wissen vermittelt, es seien auch viele persönliche Bindungen und Freundschaften entstanden. Und als das ganze Land mit der Pandemie in den Lockdown ging, erklärte sie sich als eine der ersten Dozentinnen bereit, online weiterzumachen. So ist es nicht verwunderlich, dass Spanisch viele Jahre lang die Fremdsprache war, die auf der Hitliste der gebuchten Kurse ganz vorne lag, sogar vor Englisch.

Foto: 39 Jahre wirkte Maria de Schneider aus Mammelzen in den Volkshochschulen Puderbach und Altenkirchen. (Foto: Kreisverwaltung)