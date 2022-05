Veröffentlicht am 20. Mai 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Homepage der Lokalen Agenda ist wieder „up to date“

2007 wurde der Agenda-Ring Rhein-Westerwald mit dem Ziel gegründet, eine lebenswertere und nachhaltige Zukunft für alle in Stadt und Kreis Neuwied zu schaffen. Seit dieser Zeit sind viele Ideen und Aktionen entstanden und sogar eigenständige Vereine aus dem Agenda-Ring hervorgegangen. Beispiele sind der Tauschring Westerwald, „Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied“ und die Teilnahme an der Kampagne „Fairtrade-Towns“. Mit dem recht neuen „Arbeitskreis Palästina“ kam dann der Wunsch auf, die vorhandene Internetpräsenz zu überarbeiten und zu aktualisieren. Dies wurde inzwischen umgesetzt, und die Mitglieder des Agenda-Rings freuen sich über die neue Seite, die weiterhin unter www.agenda-ring.de zu finden ist. Hier werden neben den einzelnen Arbeitsgruppen auch aktuelle Themen und Aktionen gezeigt. Wer sich für den Agenda-Ring und seine Arbeit interessiert oder auch selber mitwirken möchte, kann sich gerne beim Verein melden, zum Beispiel per E-Mail an: kontakt@agenda-ring.de.

Aktionen:

Das Programm der Waldbreitbacher Franziskanerinnen

Regelmäßige Filmvorführung im Kino Neuwied

Vorträge im Rahmen von Fair Trade

Aktionen von Müllvermeidung

Bildungsarbeit in Schulen und Kindertagesstätten

Aktionen zum Erhalt der Artenvielfalt und Aufklärung von Schottergärten

Foto: Freuen sich, dass die Homepage der Lokalen Agenda 21 wieder auf dem neusten Stand ist: (v.l.): Thorsten Klein (Eirene), Kordula Honnef (Gärtnerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen), Hildegard Luttenberger (Verein schöner Wohnen), Inke Thiesen- Hart (Kassenwartin und Betreuerin der Homepage), Alena Linke (Stadtverwaltung Neuwied) Gabi Schäfer (Kreisverwaltung Neuwied) und der Agenda-Vorsitzende Wolfgang Rahn.