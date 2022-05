Veröffentlicht am 25. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Jürgen Becker hat Vertrauen in die KI, die „Komische Intelligenz“

Wie soll unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten funktionieren? Können Ökologie und Ökonomie noch zu einem harmonischen Miteinander finden? Diesen drängenden Fragen geht der bekannte Kabarettist Jürgen Becker in seinem neuen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ nach, das er am Mittwoch, 22. Juni, 20.15 Uhr, bei den Rommersdorf Festspielen präsentiert. Bei seinen Antworten vertraut der Kölner dabei auf eine Spielart der allgegenwärtigen KI, auf die „Komische Intelligenz“. Becker entwickelt einen optimalen Optimismus ohne Opiate, sein animierender Humor lüftet durch.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de. Hier gibt es auch das komplette Programm mit Beschreibungen und Terminen. Foto: Schönhauser Promotion GmbH