Veröffentlicht am 20. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Blütenparadiese für Biene & Friends“: Onlinevortrag gibt praktische Tipps

Am Montag, 23. Mai 2022, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen den Onlinevortrag „Blütenparadiese für Biene & Friends – Kräuter für den nützlingsfreundlichen Garten“ an. Beginn ist um 19 Uhr. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Biene, Hummel und Co. Unterstützung brauchen. Im Bio-Garten lässt sich das ganz einfach umsetzen, denn mit den passenden Blühmischungen, Stauden und Kräutern können wir Insekten und vielen anderen Tieren das ganze Jahr über Lebensraum und Nahrung bieten.

Die Gartenkursleiterin Julia Hilgeroth-Buchner berichtet in diesem Vortrag über vielfältige Möglichkeiten, selbst den kleinsten Winkel für diese wichtige Aufgabe zu nutzen. Nach dem Vortrag wird zum Austausch eingeladen. Die Teilnahme am Onlinevortrag ist unkompliziert: Über einen externen Link gelangen die Teilnehmer in den digitalen Kursraum. Es bedarf einer sicheren Internetverbindung sowie eines Rechners mit Kamera und Mikrofon. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.