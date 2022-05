Veröffentlicht am 20. Mai 2022 von wwa

HAHNSTÄTTEN – 71jähriger Kradfahrer aus Norddeutschland bei Verkehrsunfall auf der B 54 schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 13.30 Uhr in Hahnstätten, auf der Aarstraße bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein PKW-Fahrer beabsichtigte auf ein Tankstellengelände abzubiegen und setzte auch nach Zeugenangaben den Blinker. Das übersah ein hinterherfahrender 71jähriger Kradfahrer aus Norddeutschland und stieß von hinten ungebremst gegen den PKW. Dabei zog er sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Gesichtsverletzungen und eine Armfraktur zu. Da er viel Blut verlor, wurde vom Notarzt ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verletzten in eine Klinik nach Koblenz flog. Die B 54 war für circa eineinhalb Stunden teilweise gesperrt. Quelle: Polizei