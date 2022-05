Veröffentlicht am 19. Mai 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Badminton-Turniersaison läuft wieder auf Hochtouren – Der BC Mayen hatte zum ersten Nachwuchsturnier des Jahres eingeladen

Nach dem Start der Minimannschaftsmeisterschaften und dem ersten C-Ranglisten Turnier in Gebhardshain, geht es für das motivierte Nachwuchsteam der DJK Gebhardshain-Steinebach Schlag auf Schlag weiter. Neben vier Trainern, machten sich elf Jungs und Mädchen auf den Weg nach Mayen, um weitere Wettkampfpraxis zu sammeln. Das Format der Nachwuchsturniere im Badmintonverband Rheinland dient sowohl Einsteigern als auch bereits erfahreneren Spielern als ideale Möglichkeit, auf viele verschiedene Gegner zu treffen.

Sage und schreibe 65 Kinder aus 13 Vereinen hatten gemeldet. Besonders stark war die AK U13 besetzt. Unsere drei Jungs – Tom Schäfer, Jamie und Lenny Maus spielten sich durch ein 21er Feld. Lenny schaffte es hier sogar auf den fünften Platz. Bei den Mädchen der AK U13 trauten sich Hanna Meier, Nele Corten und Rebecca Scheffer zum ersten Mal, an einem großen Turnier teilzunehmen und wurden von den alten Hasen Leonie Euteneuer, Elayne Krenn, Sofia Grigoli und Emma Kiefel ergänzt. In dem 11er Feld kämpfte sich dabei Sofia auf den zweiten und Emma auf den dritten Platz vor. Komplettiert wurden die jungen Wilden von Emilio Bähner, der in der AK U19 ebenfalls als Dritter auf dem Siegertreppchen landete.

Während ein Teil des Trainerteams an der gleichzeitig vor Ort stattfindenden Jugendwarteversammlung teilnahm, bei der eine sehr positive Aufbruchstimmung herrschte, waren alle anderen mit Coachen beschäftigt und konnten am Ende eines gelungenen Wettkampftages viele neue Erkenntnisse für das Training mit nach Hause in den Westerwald nehmen. Ein dickes Dankeschön ging an die Fahrer, das hervorragende Versorgungsteam des BC Mayen und an alle wie immer gut gelaunten Spieler und -innen. (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC Gebhardshain