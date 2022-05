Veröffentlicht am 19. Mai 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – UNWETTERWARNUNG für den Landkreis Neuwied – 19. und 20. Mai

In den frühen Nachmittagsstunden werden im Kreis Neuwied zum Teil schwere Gewitter erwartet. Es besteht die Gefahr von Hagel und heftigem Starkregen bis zu 40 l/m2 in kurzer Zeit. Es können außerdem Lokale Sturmböen bis zu 120 km/h auftreten. Die Wahrscheinlichkeit für Unwetter nimmt voraussichtlich in der Nacht wieder ab. Auch für den morgigen Freitag werden ab dem frühen Nachmittag schwere Gewitter erwartet. Verfolgen Sie aufmerksam die lokalen Wettervorhersagen und bleiben Sie wenn möglich – zu ihrer eigenen Sicherheit – zuhause.

Wie verhalte ich mich bei Unwettern richtig?

-Halten Sie sich nicht in Kellern oder Tiefgaragen auf.

-Sichern Sie Hab und Gut aus tieferliegenden Gebäudeteilen, insbesondere aus Kellern und Tiefgaragen frühzeitig.

-Sichern Sie lose Teile und Geräte auf Ihrem Grundstück, insbesondere Banner, Bauzäune, Planen.

-Meiden Sie Spaziergänge, es könnten Bäume umstürzen und Äste oder beispielsweise Dachziegel herabfallen.

-Fahren Sie im Straßenverkehr vorsichtig und vorausschauend.

-Verkehrswege könnten blockiert sein und Gegenstände (z.B. Dachteile) von Gebäuden fallen.

-Verfolgen Sie aufmerksam die regionalen Wetterberichte im Radio, TV und Internet und beachten Sie die WarnApps „KatWarn“ und „, NINA“.

-Wählen Sie die 112 (Feuerwehr & Rettungsdienst) sowie die 110 (Polizei) nur im Notfall!

Welche allgemeinen Vorsorgemaßnahmen kann ich treffen❓

-Kontrollieren Sie den Abwasserkanal im Haus regelmäßig. Lassen Sie bei Bedarf eine Rückstausicherung einbauen.

-Sorgen Sie in tiefer gelegenem Gelände durch ausreichend breite Abflussmöglichkeiten dafür, dass durch die Türen kein Wasser in das Haus eindringen kann.

-Befreien Sie die Dachrinnen von Laub und Schmutz.

-Kontrollieren Sie Zufahrten von der Straße in tiefer gelegenen Garagen. Sie sind das Einfallstor von Sturzfluten, die von Straßen herkommen. Schwellen können helfen.

-Leeren Sie vorhandene Sinkkästen auf dem Grundstück

-nach Möglichkeit kontrollieren Sie auch die Kästen vor Ihrem Grundstück in der Entwässerungsrinne.

-Lagern Sie keinen Rasenschnitt bzw. Grünabfall im Bachlauf oder in Entwässerungsgräben.

-Halten Sie die Straßenabläufe, Durchlässe und Einlaufgitter im Umfeld Ihres Grundstückes zum Selbstschutz frei von Bewuchs und Unrat.

Verbrauchertipps zum Schutz vor Naturgefahren gibt es zudem unter:

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/warnung-vorsorge_node.html. Nähere Details zu den aktuellen Wetterwarnungen unter: www.dwd.de