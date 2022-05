Veröffentlicht am 19. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – NEITERSEN – Felsenkeller Kultur mit KulturSalon in Neitersen schlägt neues Kapitel auf – Endlich wieder Indoor Kultur mit Pe Werner, Passadena Roof Orchstra, The Spirit of Falco und Lisa Fitz im Mai. – KulturSalon in der Wiedhalle wird am Abend mit dem Passadena Roof Orchester aus England zum Standard Tanz Salon

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, beginnt für die Kultur aus Altenkirchen ein neues Kapitel in der 36jährigen Geschichte des örtlichen Kulturveranstalters aus der Marktstraße in der Kreisstadt, der in der langen Zeitspanne seines Wirkens schon an vielen Orten phantasievoll und aufwändig Kulturveranstaltungen durchgeführt hat.

Die Vorbereitungen aus der Wiedhalle in Neitersen einen attraktiven KulturSalon zu kreieren laufen. „Da haben wir schon eine ziemliche Aufgabe vor uns, aus einer nüchternen Sporthalle, einen attraktiven, zeitgemäßen und den Publikumswünschen- und Bedürfnissen entgegenkommenden Veranstaltungsraum zu schaffen“, so Helmut Nöllgen kurz vor dem Start der Indoor Kultursaison 2022.

Dass es nach zwei Jahren Pandemie, die immer noch nicht wirklich verschwunden ist, nicht ganz einfach werden wird, Menschen wieder in Räumen begrüßen zu können, ist im Kulturbüro allen klar.

Nöllgen weiß zu berichten, dass es landauf landab der Kulturgenuss in Räumen erst einmal wieder anlaufen muss und die Menschen immer noch zögerlich sind.

So wurde von den Initiatoren auch ganz bewusst die Wiedhalle eben u.a. aus diesen Gründen gewählt, denn sie verfügt neben einer schönen Lage in den Wiedauen, auch über eine Raumgröße, die großzügiges Stellen der Tische und Stühle ermöglicht, sowie hoch und luftig ist.

Zudem reicht der Platz auch aus, um z.B. am Konzertabend mit dem legendären englischen Passadena Roof Orchestra zu toller zwanziger Jahre Musik Paartanz aufs Parkett zu bringen.

Also ausreichend Platz, um für tanzbegeisterte Paare einen lang ersehnten Tanz Abend zu erleben.

Wenn Nöllgen ankündigt, dass die Wiedhalle zu Felsenkeller Veranstaltungen alles andere als eine langweilige Mehrzweckhalle sein wird, so kann man es ihm durchaus abnehmen.

Denn das Zelebrieren von kulturellen „Gesamtkunstwerken“ wie z.B. dem Spiegelzelt, Open-Air-Festivals oder kleine feine Veranstaltungen in besonderen „Locations“ ist seine große Leidenschaft. So wird man gespannt sein dürfen, dass neben einem ausgewählten sehr abwechslungsreichen und vielfältigen Kulturprogram 2022 im KulturSalon in der Wiedhalle, auch alle anderen Rahmenbedingungen stimmen.

Gemütliches Sitzen bei Kerzenschein an Bistrotischen, die eigens aufgebaute vereinseigene Spiegelzeltbarwand unter Kronleuchtern und gute Weine, bei Kulturveranstaltungen in vollen Zügen zu genießen ist gewährleistet. Auch wenn viele Veranstalter im Land auch dieses Jahr wieder auf Open Air Veranstaltungen setzen, so bleibt das Kulturbüro das komplette Jahr über indoor. Denn neben rund 20 Veranstaltungen im Kultursalon in der Wiedhalle erwartet das Publikum 2022 endlich wieder das inzwischen elfte Spiegelzelt vom 26. August bis 23. September.

Veranstaltungen im KulturSalon:

Do. 19.05. Pe Werner – Die Musik-Revue „Eine Nacht voller Seligkeit“

Fr. 20.05. Pasadena Roof Orchestra – Hits der 20er u. 30er Jahre

Sa. 21.05. The Spirit of Falco mit Hans-Peter Gill und Band

So. 22.05. Lisa Fitz – Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“

Do. 16.06. Violons Barbares – Wild World Music

Fr. 17.06. Heinz Erhardt Abend „Noch´n Gedicht“ mit Hans-Joachim Heist

Sa. 18.06. La Fanfarria del Capitán – Die argentinischen Musikpiraten

So. 19.06. The Soul of Tina – Tina Turner Tribute Show

Do. 07.07. The One Of These Pink Floyd Tribute – The Wall – Another Brick

Fr. 08.07. FATCAT – Funk/Soul/Rock

Sa. 09.07. Kommuna Lux – Klezmer & Odessa, Gangsta Folk

So. 10.07. SAALÜ! – Dorfgeschichten von Neitersen – Ein Heimatprojekt des Kultursommers

Die Veranstaltungen beginnen Do.-Sa. um 20 Uhr und sonntags um 19 Uhr. Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen und im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen, Tel.: 02681 7118 Fotos: Archiv: BK – Renate Wachow