Veröffentlicht am 19. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Fastenbrechen bei der Sultan Ahmed Moschee-Gemeinde Betzdorf

Nach mehrjähriger Corona-Pause folgte Wahlkreisabgeordneter Michael Wäschenbach einer Einladung der Sultan Ahmed Moschee-Gemeinde Betzdorf zum gemeinsamen Fastenbrechen. Mit dabei waren der ehemalige Landrat Michael Lieber und Joachim Brenner. Neben dem Essen nahmen die Gäste auch am Abendgebet der Moschee teil. Man freute sich, sich nochmal persönlich wiederzusehen und konnte auch den neuen Imam Ayhan Ayan und den neuen Vorsitzenden Ömer Civelek kennenlernen.

Die beliebte Kermes wird dieses Jahr an Pfingsten wieder stattfinden. Alle Anwesenden waren sich einig, dass nach so vielen Jahren dringend eine unkonventionelle Lösung zur Beseitigung der großflächigen Unebenheiten in der Ladestraße gefunden werden soll.