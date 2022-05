Veröffentlicht am 21. Mai 2022 von wwa

PUDERBACH – Thema des Monats im Juni: Trennung und Scheidung

„Es ist vorbei.“ – Dieser Satz steht oft am Ende einer Beziehung. Nach dem Aus und Vorbei gilt es, besonders für Frauen und Mütter, jede Menge Fragen zu klären: Wie geht es finanziell weiter? Wer bleibt in der Wohnung und wer zieht aus? Bleiben die Kinder bei der Mutter oder beim Vater? Doch auch für Männer wirft eine Trennung oder Scheidung Fragen auf: Was ist mit Unterhalt und Sorgerecht? Wann darf man die Kinder sehen?

Neben der Klärung der finanziellen und rechtlichen Fragen steht auch das emotionale Verarbeiten der Trennungssituation im Mittelpunkt. Denn eine Trennung oder Scheidung ist schmerzlich für die ganze Familie. Gerade Kinder können sehr unter der Trennung ihrer Eltern leiden. Deshalb brauchen sie in dieser Zeit besondere Unterstützung und Zuwendung. Das Haus der Familie Puderbach widmet sich im Monat Juni dem Thema „Trennung und Scheidung“.

Auf haus-der-familie-puderbach.de gibt es Tipps und Informationen, wie eine Trennung oder Scheidung bewältigt werden kann und welche Rechte und Ansprüche dem jeweiligen Ex-Partner zustehen. Das Thema ist ab dem 01. Juni online verfügbar.