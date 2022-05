Veröffentlicht am 21. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen fahren nach Hadamar

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden zu einer Fahrt in die „Wälder Nudelfabrik“ in Hadamar am 15. Juni 2022 ein. Nach dem Besuch der Fabrik besteht die Möglichkeit den Rosengarten zu besichtigen. Anmeldung bis zum 1. Juni 2022 bei Marion Merfert Tel: 02681/ 6534