Veröffentlicht am 18. Mai 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Sachbeschädigung an Pkw in der Rheinstraße in Vettelschoß

Montag, 17. Mai 2022, wurde in Vettelschoß, in der Rheinstraße die Scheibe eines Pkw beschädigt. Als der Fahrzeugführer zu seinem geparkten Pkw zurückkehrte, stellte er die Beschädigung in Form eines Loches fest. Vermutlich wurde dieses mit einem Stein herbeigeführt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de , erbeten. Quelle: Polizei