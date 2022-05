Veröffentlicht am 18. Mai 2022 von wwa

SCHÜRDT – Diebstahl von Kennzeichen „AK HS 126“

In der Zeit zwischen Samstag und Montag, 14. und 16. Mai 2022, zwischen 18.00 und 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Transporter der Marke VW das hintere Kennzeichenschild „AK HS 126“. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraumes in Schürdt, in der Hauptstraße, abgestellt. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei