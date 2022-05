Veröffentlicht am 18. Mai 2022 von wwa

NEUWIED – Das Geld liegt auf der Straße – Ehrliche Finderin in Neuwied

Montagabend, 16. Mai 2022, meldete sich eine ehrliche Finderin bei der Polizei Neuwied und gab an, soeben einen größeren Bargeldbetrag auf dem Gehweg im Bereich des Zeppelinhof gefunden zu haben. Der doch recht beträchtliche Betrag wurde an die Beamten übergeben und entsprechend in sichere Verwahrung genommen.

Sollte sich jemand des Verlustes bewusst werden und einen entsprechenden Eigentumsnachweis vorlegen können, sollte sich der- oder diejenige bei der Polizei Neuwied oder dem Fundamt der Stadt Neuwied melden. Quelle: Polizei