Veröffentlicht am 23. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Ukulele: Kleines Instrument mit großer Wirkung – Musikschule der Stadt Neuwied bietet eintägigen Kurs am 4. Juni

Der Hawaiianer „Iz“ war wochenlang auf Platz 1 der deutschen Charts mit seiner Version von „Somewhere over the rainbow“, Jake Shimabukuros „While my guitar gently weeps“ hat mehr als sechs Millionen Klicks bei Youtube, das „Ukulele Orchestra of Great Britain“ füllt weltweit Konzerthallen: Es ist offensichtlich, dass die Ukulele momentan einen Boom erlebt. Da war es auch kein Wunder, dass Alvaro Soler in der zehnten Staffel von „the voice kids“ allen Kindern seines Teams als Willkommensgeschenk eine Ukulele schenkte.

Das viersaitige Instrument hat eine Reihe von Vorzügen: Es ist klein, gut zu transportieren, klanglich durchsetzungsfähig, kostet nicht viel – und ist für Einsteiger schneller zu erlernen als die Gitarre. Die Musikschule der Stadt Neuwied lädt Interessierte ab 15 Jahren, die das kleine und dennoch vielseitige Instrument kennenlernen möchten, zu einem dreistündigen Kurs für Samstag, 4. Juni, von 10 bis 13 Uhr in das Gebäude der Volkshochschule/Musikschule an der Heddesdorfer Straße 33 ein. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, es wird mit Griffbildern und Tabulaturen gearbeitet. Ukulelen können in begrenztem Umfang für den Tag zu einem geringen Aufpreis geliehen werden.

Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 02631 802 5519 sowie unter www.Musikschule-Neuwied.de.

Foto: Die Ukulele erfreut sich wachsender Beliebtheit