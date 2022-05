Veröffentlicht am 17. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Stadtlauf in und um die Kreisstadt fand wieder großes Interesse – 106 Teilnehmer umlaufen die KreisstadtDer Faßanstich war am Samstagvormittag pünktlich um 11:00 Uhr vollzogen, das Freibier ausgeschenkt als gegen 11:30 die Bambini den Rundlauf in der Innenstadt eröffneten. Zuvor hatten Bürgermeister Fred Jüngerich, Heike Witzel von der rhenag und Stadtbürgermeister Matthias Gibhard die beliebte Laufveranstaltung unter dem Tiel „WoKiMen“ eröffnet. Nach den Bambini folgten die Kids, Frauen und Männer mit Hund über fünf Kilometer und die Frauen und Männer über fünf, zehn und 15 Kilometer. Fotos: rewa + ariwa