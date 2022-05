Veröffentlicht am 17. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – Katalysatoren von fünf PKW in der Schönbornsluster Straße in Koblenz gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. Mai 2022, wurden in der Schönbornsluster Straße in Koblenz an den Verkaufsplätzen der ansässigen Kfz-Händler insgesamt fünf Fahrzeuge mit Wagenhebern angehoben und die Katalysatoren entwendet. Zuvor gelangten die unbekannten Täter augenscheinlich über einen aufgeschnittenen Bauzaun auf das Gelände. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261/103-2911. Quelle: Polizei