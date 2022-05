Veröffentlicht am 17. Mai 2022 von wwa

WISSEN – Irgendwas geht immer – Gründung eines Lotsenpunkts in Wissen: handfeste Unterstützung in vielen Lebenslagen

Wer hört zu, wenn das Geld nicht mehr für die Miete reicht? Wenn das Formular vom Jobcenter Stress bereitet, der Aufenthaltstitel gefährdet ist, der Rentenantrag unüberschaubar scheint? Häufig die Problemlagen so vielfältig, dass es erst einmal zu sortieren gilt: Welches ist nun die richtige Fachberatungsstelle und wo und wie gibt es genau die Hilfestellung, die gebraucht wird? Lotsenpunkte, bereits an zahlreichen Orten im Erzbistum installiert, sind oft die „Sortierhilfe“ und geben wertvolle Tipps. Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater haben Freude am Zuhören und Zeit, sich Mensch zu widmen. Sie greifen schon einmal zum Kugelschreiber, um beim Ausfüllen eines Antrags behilflich zu sein. Aber, wenn es um mehr geht, kennen sie sich aus mit dem professionellen Hilfenetz der näheren Umgebung. Erfahrene Lotsinnen und Lotsen wissen: „Irgendwas geht immer.“

In Kooperation mit dem Caritasverband Rhein-Sieg e.V. wird nun auch die Katholische Kirchengemeinde Wissen einen solchen Lotsenpunkt gründen. Gesucht werden Ehrenamtliche, die auf ihre Tätigkeit zuvor mit einer Fortbildung über das Hilfesystem, über Kommunikationsmethoden sowie auch auf die notwendige professionelle Distanz zu den ihnen begegnenden Problemen vorbereitet werden.

Interessierte sind eingeladen zu einer Informationsveranstaltung am 18.05.2022 von 19.30 – 21.00 Uhr im kath. Pfarrheim, Kirchweg 4 in Wissen.

Mehr Informationen erteilt Christa Abts, Fachberatung Gemeindecaritas unter Telefon 02681-8789210 oder per Mail: christa.abts@caritas-rheinsieg.de