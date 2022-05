Veröffentlicht am 21. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Vortrag in StadtBibliothek: „Angst – ganzheitlich betrachtet“

Zu einem Vortrag über das ganzheitliche Betrachten von Angst lädt die StadtBibliothek Neuwied für Freitag, 3. Juni, 18 bis 19.30 Uhr, in ihre Räumlichkeiten im Historischen Rathaus ein. Referentin ist dann die Heilpraktikerin und Analytische Hypnosetherapeutin Manuela Schuh aus Rengsdorf. Sie widmet sich in ihrem Vortrag den unterschiedlichen psychischen und körperlichen Erscheinungsformen von Angst. „Ganzheitlich bedeutet in diesem Kontext, den Mensch mit all seinen unterschiedlichen Aspekten und Ebenen, Ansichten sowie spirituellen Ausrichtungen wahrzunehmen“, betont Schuh, die als examinierte Krankenschwester stets auch die Selbstheilungskräfte des Menschen aktivieren will. Im Laufe des Vortrags stellt Schuh auch Strategien im Umgang mit Angst vor. Zudem steht die Referentin für Fragen der Teilnehmenden offen. Zum Ausklang des Abends lädt sie ein zur Teilnahme an einer gemeinsamen Entspannungsübung. Es fallen keine Teilnahmegebühren an. Um Anmeldung wird jedoch gebeten unter Telefon 02631 802 700.