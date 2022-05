Veröffentlicht am 17. Mai 2022 von wwa

VALLENDAR – Wieder Fischwilderei in der Tongrube Vallendar

Nachdem bereits an zwei Samstagen bei Kontrollen in der Tongrube Vallendar sieben Angler festgestellt und angezeigt wurden, wurde der See am Samstagnachmittag, 14. Mai 2022, erneut begangen. Auch hier konnte ein Fischwilderer angetroffen werden. Da der Mann außerdem mit dem Auto zum See angereist war und sich dort leidenschaftlich dem Alkohol hingegeben hatte, musste außerdem sein Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt werden. Die Heimreise trat er dann zu Fuß an. Auch eine Kontrolle am Sonntag, 15. Mai 2022, an einem weiteren Weiher in der Nähe der Tongrube führte wieder zu einer Reihe von Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Aufgrund der zahlreichen Verstöße wird es in näherer Zeit vermehrt Kontrollen in dieser Richtung geben. Quelle: Polizei