16. Mai 2022

NIEDERFISCHBACH – Sachbeschädigung durch unbekannte Täter im Bereich der „Wittumhofstraße“ in der Ortslage Niederfischbach

Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag, 13. bis 15. Mai 2022, kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich der „Wittumhofstraße“ in der Ortslage Niederfischbach. Dort haben unbekannte Täter zunächst ein Verkehrszeichen aus dem Fundament gerissen, einen daran befestigten Kunststoffbehälter für Abfälle in Brand gesetzt und in den Asdorfbach geworfen. Es entstand Sachschaden im mehreren dreistelligen Eurobereich. Hinweise auf die Täter an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach unter 02734-60167 oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei