Veröffentlicht am 16. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – Zwei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. Mai 2022, gegen 0:50 Uhr wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz in der Münzstraße verletzt. Ursprünglich ging es um die Meldung, dass zwei Personen „Wasserbomben“ auf die Straße vor einer Kneipe in der Münzstraße werfen würden.

Während die Einsatzkräfte vor Ort agierten, kam ein unbeteiligter 28jähriger Mann auf sie zu. Er versuchte die Polizeibeamten in ein Gespräch zu verwickeln und näherte sich ihnen auch körperlich. Als ihm dies verbal untersagt wurde, trat er einem Beamten, der ihm den Rücken zugewandt hatte, gegen den Oberschenkel. Der stark alkoholisierte Mann wurde zu Boden gebracht und fixiert. Gegen die Zwangsmaßnahme wehrte er sich massiv und trat weiter nach einer Polizeibeamtin, die am Knie verletzt wurde. Einen weiteren Kollegen kratzte er am Arm.

In der Gewahrsamszelle randalierte er erneut und schlug gegen Tür und Wände, bis die zuvor gelöste Fixierung wieder notwendig wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Widerstands und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Quelle: Polizei