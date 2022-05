Veröffentlicht am 16. Mai 2022 von wwa

ASBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 272 – Mofafahrerin schwer verletzt

Sonntagabend, 15. Mai 2022, ereignete sich gegen 21:00 Uhr in Asbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einer Mofafahrerin. Der PKW-Fahrer im früher Erwachsenenalter befuhr die Landesstraße 272 in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Asbacher Weiher. Die Motorradfahrerin (im mittleren Erwachsenenalter) befand sich mit ihrem Mofa bereits im Kreisverkehr, zwischen den Einmündungsbereichen L 272 und Talstraße, und beabsichtigte, von dort aus in die Talstraße abzubiegen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der PKW-Fahrer die Mofa Fahrerin und es kam zur Kollision. Die schwer- aber nicht lebensbedrohlich, verletzte Frau wurde an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme drogentypische Auffallerscheinungen bei dem PKW-Fahrer fest. Er gab an, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei