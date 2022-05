Veröffentlicht am 16. Mai 2022 von wwa

WINDESHEIM – Ein Hund sorgt für Chaos – Jagdterrier legt sich mit Katze an

Sonntagvormittag, 15. Mai 2022, um 10:03 Uhr, bat eine 83jährige Frau aus Windesheim die Polizei um Hilfe. Ein kleiner Hund, ein Deutscher Jagdterrier, sei unbeaufsichtigt auf ihr Grundstück und von dort über die offene Terrassentür in ihr Wohnzimmer gelangt. Dort hatte er die Katze der Frau erblickt und sich sofort auf diese gestürzt.

Durch die Jagdszenen wurde einiges an Inventar des Wohnzimmers beschädigt. Schließlich verbiss sich der Hund in der Katze. Die Frau eilte ihrer Katze sofort zu Hilfe und konnte sie befreien, wurde dabei aber von dem Hund in beide Arme und in die Hände gebissen.

Die Katze entkam im Anschluss in den angrenzenden Garten. Der Hund konnte im Wohnzimmer festgehalten werden. Zwei verständigten Diensthundeführern der Polizei gelang es schließlich den Hund einzufangen und am Halsband eine Telefonnummer feststellen. Dadurch konnte der 64jährige Hundehalter erreicht werden. Der war bereits auf der Suche nach seinem Hund, der kurz zuvor weggelaufen war. Nach wenigen Minuten kam er vor Ort und nahm seinen Hund in Empfang. Der Hundehalter muss nun mit einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Quelle: Polizei