BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall auf der L 294 – zwei Personen schwer verletzt

Sonntagabend, 15. Mai 2022, gegen 19:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gemarkung Bad Marienberg, auf der L 294 in Richtung Langenbach, in Höhe des Friedhofes. Eine 22jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 294 aus Richtung Stadtteil Langenbach kommend in Richtung Bad Marienberg und kam ausgangs einer Rechtskurve von der

Fahrbahn ab. Der PKW rutschte in den Straßengraben und prallte gegen einen Felsbrocken. Die beiden erwachsenen Insassinnen erlitten schwere Verletzungen, das mitfahrende Kleinkind blieb unverletzt. Die 21jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber einer Siegener Klinik zugeführt. Am PKW entstand Totalschaden, der beläuft sich im fünfstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei