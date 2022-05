Veröffentlicht am 16. Mai 2022 von wwa

MÜNDERSBACH – PKW-Brand in der Ringstraße in Mündersbach

Sonntagabend, 15. Mai 2022, gegen 19:30 Uhr, waren Löschzüge der Feuerwehr VG Hachenburg in Mündersbach, in der Ringstraße, im Einsatz. An einem Anwesen war ein geparkter PKW in Brand geraten. Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte ein technischer Defekt im Motorraum des Fahrzeugs brandursächlich gewesen sein. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Einsatz der Feuerwehr wurde das Fahrzeug abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus verhindert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei im vierstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei