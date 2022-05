Veröffentlicht am 16. Mai 2022 von wwa

KIRCHEN – Schwelbrand im Dachstuhl eines Grillimbisses in Kirchen

Laut Mitteilung bei der Polizei in Betzdorf kam es am Sonntagabend, 15. Mai 2022, gegen 20:30 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles an einem Grillimbiss in Kirchen. Auf Grund der unmittelbaren Nähe zu einer Tankstelle wurde umgehend die Feuerwehr Kirchen alarmiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu einem technischen Defekt an einer Kabelführung im Bereich des Daches, der zu einem Schwelbrand führte. Durch

die Feuerwehr musste zur Bekämpfung von Glutnestern der Dachstuhl zum Teil abgetragen bzw. geöffnet werden. Ein hinzugezogener Dachdecker wurde im Anschluss mit dem Abdichten des Daches beauftragt. Der Gebäudeschaden beläuft sich lediglich auf das Dach, im Inneren kam es nur zu einem geringen Schaden durch Löschwasser. Die Höhe des Sachschadens kann von der Polizei aktuell noch nicht beziffert werden. Für die angrenzende Tankstelle bestand keine Gefahr. Die angrenzende B 62 musste für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt werden. Quelle: Polizei