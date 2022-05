Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

MAULSBACH – Der Schützenverein Maulsbach feiert nach Corona sein erstes Schützenfest

Es war wie zu den besten Glanzzeiten der Schützenfeste und besonders für den Schützenfestöffner in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld den Schützenverein Maulsbach. Der Festbesuch an den ersten beiden Tagen, Freitag und Samstag, war sehr zufriedenstellend. Am Freitag hatten DJ „Fabian“ und „Crazy Motti“ richtig Schwung ins Festzelt gebracht. Samstagabend stellten sich ab 20 Uhr die befreundeten Schützenvereine, andere Vereine und Festbesucher ein. Wie gewohnt wurden beim Einmarsch ins Festzelt die Fahnengruppe, das Königspaar und der Hofstaat begeistert begrüßt. Ehrungen und Beförderungen standen auf dem Ablaufplan des Abends bevor die Band „De Pänz“ zum Tanz aufspielte.

Der Sonntag wurde mit dem Zeltgottesdienst mit musikalischer Begleitung eröffnet. Um 13:30 Uhr hieß es für die Schützen des SV Maulsbach und der befreundeten Schützenvereine antreten zum Festzug durch den Ort, abholen und begrüßen des Königspaares mit abschließendem Vorbeimarsch an den Majestäten und Ehrengästen bevor es mit musikalischen Klängen ins Festzelt ging. Den Nachmittag rundete das Zeltkonzert des Blasorchesters Mehrbachtal ab. (wwa) Fotos: Renate Wachow