Veröffentlicht am 17. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Gladbacher Jugendtreff will Angebot gern ausbauen – Noch Plätze frei für Sommerferienfreizeit Ende August

Seit Langem schon gibt es neben dem Angebot der Vereine im Stadtteil Gladbach einen offenen Kinder- und Jugendtreff der städtischen Kinder- und Jugendförderung. Nachdem der Treff aufgrund der Corona-Pandemie viele Monate geschlossen bleiben musste, ist der Betrieb inzwischen wieder angelaufen – und wird bereits sehr gut angekommen.

Wiedereröffnet wurde der Kinder- und Jugendtreff bereits vor zwei Monaten – frisch gestrichen und neu eingerichtet. Derzeit wird er pro Öffnungstag von etwa 15 bis 20 Mädchen und Jungen besucht, die dort Freunde treffen, spielen, Sport treiben, basteln und miteinander und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kinder- und Jugendbüros (KiJub) ins Gespräch kommen.

Der Sozialpädagoge Jonas Kern, im KiJub für den Stadtteil Gladbach zuständig, ist zufrieden: „Genau so stelle ich mir das vor: Die jungen Leute kommen vorbei, machen sich mit uns und dem Treff bekannt – und alles Weitere entwickeln wir gemeinsam.“ Das Team will bedarfs- und situationsorientiert arbeiten, immer mit Blick auf die Wünsche und Fragen der Kinder und Jugendlichen. „Wir sind gespannt, wohin die Reise führt“, sagt Kern.

Die Öffnungszeiten des Treffs, der sich im Untergeschoss des Gladbacher Pfarrheims befindet, hat man bereits entsprechend der Nachfrage der jungen Besucherinnen und Besucher angepasst. Er öffnet nun mittwochs von 15 bis 18 Uhr für alle Kinder und Jugendlichen ab dem Grundschulalter. Nimmt man noch das große Außengelände des Pfarrheims und den Spielplatz in der Nachbarschaft hinzu, so hat der Treff eine optimale Lage und perfekte Startbedingungen.

Auch aus diesem Grund hat im vergangenen Sommer dort eine Sommerferienfreizeit für Sieben- bis Zwölfjährige stattgefunden, die auch 2022 vom 29. August bis 2. September jeweils von 9 bis 16 Uhr über die Bühne geht. Es sind noch einige Plätze frei. Auf dem Programm stehen dabei Ausflüge, Spiel und Sport in der Turnhalle, kreative Aktionen und viel unverplante Zeit, um die Sommerferien gut ausklingen zu lassen.

Um die Angebote in Gladbach fortzuführen und im Idealfall noch auszubauen, ist das KiJub jedoch auf Unterstützung angewiesen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich junge Erwachsene, seien es Schüler, Studentinnen, in Vereinen aktive junge Leute vorzugsweise mit Jugendleiterausbildung, bei uns melden“, berichtet Jonas Kern. „Wir haben immer eine Fülle interessanter Aktionen und Angebote, in die sie sich mit all ihren Kompetenzen einbringen können – nicht nur in Gladbach.“

Informationen zum Kinder- und Jugendtreff und der Sommerferienfreizeit erhalten Interessierte im Kinder- und Jugendbüro des Stadtjugendamts; E-Mail kijub@neuwied.de, Telefon 02631 802 170.

Foto: Der neu eingerichtete und renovierte Kinder- und Jugendtreff befindet sich im Untergeschoss des Gladbacher Pfarrheims.