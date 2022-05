Veröffentlicht am 16. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – DLRG Altenkirchen blickt auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück – Die DLRG Ortsgruppe Altenkirchen hatte in den Westerwälder Hof in Helmenzen zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Die lang ersehnte Zusammenkunft in diesem Rahmen erfreute sich reger Teilnahme.

Neben Berichten aus dem vergangenen Jahr durch Vorstandmitglieder und Referatsleiter, Neuwahlen des Vorstandes, die Planung der Aktivitäten für das diesjährige Jahr, fanden auch die lang ersehnten Ehrungen statt. Als Ehrengäste waren für den Abend Fred Jüngerich, VG Bürgermeister und Christoph Schneider, DLRG Stellvertretender Bezirksleiter WW Taunus anwesend.

Die Eröffnung und Begrüßung erfolgten durch Harald Bracht, 1. Vorsitzender. Hierbei wurde ein besonderes Lob an alle Helfer und Helferinnen im letzten Jahr gerichtet, die trotz den schwierigen Pandemiebedingungen tatkräftig unterstützt haben. Mit Stolz verkündete Bracht den Erhalt, der über 400 Mitglieder der Ortsgruppe trotz Pandemie.

Fred Jüngerich wendete sich ebenfalls an die Anwesenden und bestätigte und verstärkte die lobenden Worte. Dabei wurde die gute Zusammenarbeit mit dem Hallenbad, der DLRG, BSG und ASG erwähnt. Nachdem die einzelnen Ressortleiter ihre Posten vorgestellt hatten, fanden die Neuwahlen zum Vorstand statt.

Neben dem Vorsitzenden Harald Bracht, zweite Vorsitzende Geesche Brenncke, Schatzmeister Fabian Fuchs mit Stellvertreter Simon Marenbach, Leiter der Ausbildung Markus Schütz, Stellvertreterin Jasmin Jünger, Leiter Einsatz Ralf Haas mit Stellvertreterin Jenny Krämer, Schriftführerin Wiebke Pauly wurden Ärztin Melanie Weiß, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Jana Pflicht mit Stellvertreterin Sina Schneider, Jugendwart Celine Freda mit Stellvertretung Jannik Weller einstimmig gewählt. Neu in das Amt als stellvertretender Schatzmeister wurde Simon Marenbach gewählt.

Abschließend fanden gebührend die Ehrungen aus den letzten zwei Jahren statt. Mit dem Mitgliedsabzeichen in Bronze (10 Jahre) wurden Moni Bauer, Lars Becker, Matthias Becker, Jan Boltken, Christian Chahem, Enrique di Bello, Jan Hollerbach, Veronika Kaczynski, Jonathan Kasgen, Lina Lohr, Nicolas Müller, P. Pieritz, Sophie Schupp, Lina Theis, Bettina Tscharnezki, Torsten Wendt, Clara Knobe, Christa Kuon, Andreas Becker, Elias Bellersheim, Mariella und Melina Engels, Jens Engers, Mariusz Gasiorek, Yana Herbst, Hannah Löffert, Jonas Reusch, Ilona Schui, Harald Seel, Anka Seelbach und Ursula Sturm ausgezeichnet.

Viktoria Franz, Jasmin Jünger, Linda Schäfer, Marcel Zill, Sarah Hofmann, geb. Dahm sowie Angela Grau erhielten nach 25 Jahren treuer Mitgliedschaft das Mitgliedschaftsabzeichen in Silber. Markus Bay, Arndt Bellersheim und Dr. Jan-Otmar Hesse wurden für die mitweilen 40 Jahre Mitgliedschaft auszeichnet.

Die DLRG Verdienst-Ehrungen wurden von Christoph Schneider durchgeführt. Dabei erhielten Malin Bracht, Leah Eitelberg, Teresa Hammer, Marcel Hartmann, Franziska Schumacher und Owe Pauly das Verdienstabzeichen in Bronze. Nico Asbach und Benedikt Börgerding erhielten das Verdienstabzeichen in Silber. In Gold wurden Jenny Krämer und Wiebke Pauly mit dem Verdienstabzeichen ausgezeichnet.

Der Verein freut sich auf die bevorstehenden Ehrungen vom Sportbund die im Juli nachgeholt werden. Mit Blick auf die Anwesenden der Jahreshauptversammlung und die Ehrungen blickt die DLRG stolz und optimistisch in die kommende Zeit. (Vereinsbericht) (sis) Fotos: Jana Pflicht