Veröffentlicht am 18. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Austausch der Werbegemeinschaften im Landkreis Altenkirchen zur Heimat-shoppen-Kampagne 2022

Die regionalen Werbegemeinschaften aus dem Landkreis Altenkirchen trafen sich in der IHK-Regionalgeschäftsstelle, um sich über die Inhalte der Heimat-shoppen-Kampagne 2022 zu informieren und sich über geplante Aktivitäten auszutauschen.

Heimat shoppen ist eine Imagekampagne der Industrie- und Handelskammern (IHKs) zur Standortprofilierung sowie Stärkung der Innenstädte und Ortszentren. Ziel der Heimat-shoppen-Aktionstage ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in unseren Städten, Gemeinden und Regionen mehr ins Bewusstsein zu rücken. „Durch einen Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt können Kunden ihr eigenes Lebensumfeld positiv mitgestalten“, so Volker Hammer, Mitglied im IHK-Regionalbeirat Altenkirchen und Geschäftsführer der Intersport Hammer GmbH.

„Lebendige Innenstädte und Ortszentren steigern nicht nur die Lebensqualität der Anwohner, sondern sie locken Gäste und potenzielle Fachkräfte in die Region. Gerade nach den schwierigen Corona-Monaten soll die gemeinsame Werbung die Bedeutung des stationären Einzelhandels und die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten betonen“, erklärt Frederik Fein, IHK-Regionalberater für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied.

In diesem Jahr möchte man zudem die Kampagne deutlich erweitern und freut sich hier besonders Mitgliedsunternehmen der Handwerkskammer gewinnen zu können. Zudem wird ein neuer Fokus auf den Tourismus, als regionaler Garant für die Belebung der Einkaufsstraßen und Innenstädte gesetzt.

Dafür hat die IHK Koblenz einen Aktionsplan „Innenstadt der Zukunft“ entwickelt. Darin enthalten sind Aktionstage, Quartierskonzepte, Befragungen, Erfahrungsaustausche und vieles mehr. Das übergeordnete Ziel ist ein Anstoß zu einer partizipativen Innenstadtentwicklung, von der Handel, Tourismus und Dienstleistung gleichermaßen profitieren können.

„Verändertes Einkaufs- und Konsumverhalten sowie die Corona-Pandemie wirken sich massiv auf die Innenstädte der Region aus. Jetzt ist Kreativität gefragt, damit sich die Städte wieder mit Leben füllen“, so Sven Klein, IHK-Referent für Handel & Stadtmarketing.

Höhepunkt der Initiative sind die jährlichen gemeinsamen Aktionstage, an denen die Betriebe ihre Kunden mit besonderen Aktivitäten und Angeboten überraschen und somit die Innenstädte mit Leben füllen. Die Aktionstage finden in diesem Jahr am 9. und 10. September statt.

Das ein regelmäßiger Austausch untereinander gerade in diesen Zeiten wichtig und Grundlage für eine gute Zusammenarbeit ist, waren sich alle Vertreter der Werbegemeinschaften einig. Daher sollen zukünftig jährlich vier Treffen stattfinden, zu denen die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen die regionalen Werbegemeinschaften einlädt. Ziel ist es, sich besser zu vernetzen, gemeinsame Aktionen zu planen und Event-Termine zu bündeln. Foto: IHK