Veröffentlicht am 16. Mai 2022 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Ein Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit für Ehrenamtler – Ehrenamtsabend der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld fand wieder statt

„Eine Gesellschaft lebt von Treue und gegenseitigen Verpflichtungen, von Solidarität, von Engagement und Hingabe. Das taucht in keiner Effizienzrechnung auf, aber davon geht der Wärmestrom aus, von dem wir leben.“

Mit diesem Zitat des Altbundespräsidenten Johannes Rau eröffnete Bürgermeister Fred Jüngerich den Ehrenamtsabend der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, der in diesem Jahr erstmalig seit Beginn der Corona-Pandemie stattfand. Rund 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den hiesigen Vereinen und Verbänden waren der Einladung der Verbandsgemeinde in den Burg-Wächter Match Point des SRS im Sportzentrum Altenkirchen gefolgt.

Das Ehrenamt hat in der Verbandsgemeinde eine lange Tradition. In rund 350 Vereinen und Verbänden engagieren sich Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwohl und tragen somit aktiv zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Ohne ihren Einsatz könnten viele gesellschaftliche Aufgaben und Herausforderungen nicht bewältigt werden. „Sie leisten alle einen wichtigen Beitrag für unsere Kommune, unsere Region, unsere Gesellschaft. Dafür wollen wir Ihnen allen gleichermaßen danken“, so Bürgermeister Jüngerich bei der Begrüßung. Der Ehrenamtsabend der Verbandsgemeinde ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für das überragende Engagement und den unermüdlichen Einsatz aller ehrenamtlich Tätigen. Zugleich soll er aber auch die Möglichkeit bieten, miteinander und mit den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates ins Gespräch zu kommen.

Neben den Ehrenamtlern dankte Jüngerich auch dem Organisationsteam des Abends um den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Rainer Düngen, und die für das Ehrenamt in der Verwaltung zuständige Sachbearbeiterin Hannah Schuh.

Für eine angenehme, gesellige Atmosphäre sorgte die BigBand der Kreismusikschule Altenkirchen unter der Leitung von Andrea Kautzmann. Die Band verzichtete anlässlich des Ehrenabends auf ihre Gage und wünschte sich als kleine Anerkennung Noten des Stückes „Smooth“ von Carlos Santana, die ihnen Bürgermeister Jüngerich nur zu gerne überreichte. Fotos: VG AKFL