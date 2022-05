Veröffentlicht am 19. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – E-Learning-Tage Rheinland-Pfalz präsentieren Innovationen aus dem zfh-Hochschulverbund – 3 Pitch-Talks am 24.Mai bieten Einblick in Projekte und Best-Practice-Beispiele

Wie sieht digitale Hochschullehre in der Praxis aus? Gibt es laufende Projekte, die zeigen, wie weit die Digitalisierung in der Lehre an Hochschulen bereits fortgeschritten ist? Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 24. Mai 2022 zu den diesjährigen E-Learning-Tagen RLP werden erste Ergebnisse und Best-Practice-Beispiele aus dem Bereich des Fernstudiums im zfh-Verbund vorgestellt. Gemeinsam mit dem Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) richtet das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund den ersten der im Zeitraum von Mai bis Juli 2022 stattfinden E-Learning-Tage aus.

In drei Pitches stellen die jeweiligen Verantwortlichen ihr Projekt und Erfahrungen aus der Praxis vor: Adaptive Digitale Lernräume (AdLer) heißt das erste Projekt, dessen Ziele und aktuellen Stand Antonia Dörringer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, und Lukas Schaab, Projektingenieur, von der Technische Hochschule Aschaffenburg präsentieren. AdLer ermöglicht Lehrenden über ein einfaches Autoren-Tool vernetzte virtuelle Lernräume mit 2D- und 3D-immersiver Visualisierung zu erstellen und in ihrer Lehre einzusetzen. Dabei soll es nicht nur die Lehrenden bei der Konzeption und bei didaktischen Fragestellungen unterstützen, sondern auch die Studierenden aktiv in den Mittelpunkt rücken. Das Tool stellt eine anregende Lernumgebung bereit, welche die Motivation der Studierenden anspricht und individuelles, adaptives Lernen ermöglicht.

Im Projekt aLert (adaptierbarer Lernassistent), geben Alexandra Gottschalk & Louise Probst, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im H3-Verbundprojekt am zfh, einen Einblick in die Entwicklung einer digitalen Lernassistenz. Hier unterstützt u.a. ein smarter Lernassistent die Studierenden beim Selbststudium, vom Zeitmanagement über die Visualisierung des Lernfortschritts bis hin zu interaktiven Wissenstests.

Romy Thomm, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Informatik an der Hochschule Trier hat eine Onboarding-Toolbox für den begleiteten Studieneinstieg im Fernstudium Informatik entwickelt. Thomm stellt das erfolgreiche Onboarding-Konzept vor, um neue Studierenden beim Studieneinstieg proaktiv zu begleiten. Das Konzept, welches bereits vom Bundesverband der Fernstudienanbieter als Studieninnovation des Jahres nominiert wurde, umfasst eine Reihe von Live-Online-Konferenzen vor Beginn der eigentlichen Lehrveranstaltungen mit vielen Tipps rund um den Studieneinstieg. Studienbegleitende Informationen und digitale Workshops zu verschiedenen Themen wie Selbstmotivation, Zeit-, Lern- und Prüfungsmanagement und runden das Konzept ab.

Im Anschluss sind die Teilnehmenden in parallele Pitch-Talks eingeladen, um sich detailliert zu informieren.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen an den E-Learning-Tagen RLP 2022 teilzunehmen. Für die kostenfreie Halbtagsveranstaltung des zfh am 24. Mai 2022 von 08.45 – 12.45 Uhr und alle weiteren Veranstaltungen können sie sich unter https://elearningtage-rlp.de/anmeldung-zu-den-elearningtagen-rlp/ anmelden. Die Zugangsdaten zur entsprechenden Veranstaltung erhalten sie kurz vor dem Termin per Mail.

Weitere Informationen zum zfh-Programm am 24. Mai 2022 unter: https://elearningtage-rlp.de/formate-und-perspektiven-im-fernstudium/ und im Audio-Teaser unter: https://video.vcrp.de/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ddd3d27b-54eb-498f-9e78-ae8c010c27f6

Weitere Informationen zum Gesamtprogramm unter: https://elearningtage-rlp.de/