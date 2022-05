Veröffentlicht am 27. Mai 2022 von wwa

HEDDESDORF – Big Bamboo, Pandora und ein brandneues Riesenrad – Heddesdorfer Pfingstkirmes bietet eine Vielzahl an Attraktionen – Sie ist nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder zurück in alter Pracht: die Heddesdorfer Pfingstkirmes – mit einem erst in diesem Jahr ausgelieferten Riesenrad.

Noch ein paar Tage, dann kommen namhafte Schaustellerbetriebe aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland in die Deichstadt, um Gästen unbeschwerte Stunden auf der Heddesdorfer Pfingstkirmes zu bescheren. Die Fahrgeschäfte und Stände warten vom 3. bis 7. Juni auf Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region. Und die können auf gleich mehrere Premieren gespannt sein.

Die Vorfreude bei Platzmeister Pascal Stoltze vom Team des Amtes für Stadtmarketing ist jedenfalls groß. „Wir präsentieren nach der Zwangspause einige neue Fahrgeschäfte, wie die krakenarmige, rotierende Pandora, die ihren überhaupt erst zweiten ,Auftritt‘ bei uns in Neuwied hat, die Riesenschaukel Projekt 1, das Karibik-Flair ausstrahlende Abenteuerland Big Bamboo und den , Kugelblitz‘ Hot Shot“, listet Stoltze auf und erwähnt gleich noch das Riesenrad, ohne das eine Heddesdorfer Kirmes kaum denkbar ist. „Wir konnten einen Schausteller verpflichten, der ein 38 Meter hohes Riesenrad besitzt, das erst in diesem Jahr ausgeliefert wurde und in Neuwied seinen ersten Einsatz bei einem Volksfest erlebt.“ Der Platzmeister weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die jungen Kirmesbesucherinnen und -besucher nicht zu kurz kommen werden. „Auch auf sie warten viele Attraktionen. Wir haben die Geschäfte so ausgewählt, dass alle Altersgruppen ihren Spaß haben werden“, betont Stoltze.

Seine Pforten öffnet das große Volksfest am Mittelrhein am Freitag, 3. Juni, um 15 Uhr. Am gleichen Tag steht auch eine spezielle Kinderrallye für Schulkinder auf dem Programm. Am Samstag, 4. Juni, steht zunächst ab 15 Uhr der Umzug der örtlichen Vereine, der Schausteller und natürlich der Heddesdorfer Pfingstreiter auf dem Programm, bevor Oberbürgermeister Jan Einig um 16 Uhr die Kirmes offiziell eröffnet. Krönender Abschluss des Tages ist um 22.30 Uhr das große Feuerwerk, das ein beeindruckendes Farbschauspiel an den Neuwieder Nachthimmel zaubert.

Den Dienstag haben die Schausteller wieder zum Familientag gekürt. Das heißt: Alle Fahrgeschäfte und Stände machen großen und kleinen Besuchern am Tag des traditionellen Heddesdorfer Pfingstritts spezielle Angebote.

Zudem erwartet die Besucher ein attraktives Rahmenprogramm mit Backstage Tour und Frühstück im Riesenrad, das die Aktionsgemeinschaft Heddesdorfer Pfingstkirmes zusammengestellt hat. Anfragen dazu richtet man an die AG unter der Mailadresse ag-heddesdorferpfingstkirmes@web.de.

Die Öffnungszeiten der Kirmes sind: Freitag, 3. Juni, von 15 bis 24 Uhr, Samstag, 4. Juni, 13 bis 24 Uhr, Sonntag, 5. Juni, 11 bis 24 Uhr, Montag, 6. Juni, 11 bis 23 Uhr, Dienstag, 7. Juni, 13 bis 21 Uhr. Bewirtschaftete Parkplätze stehen auf der Fläche neben dem Kirmeseingang sowie an der Eishalle zur Verfügung. Foto: