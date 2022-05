Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

SELTERS – Verkehrsunfallflucht in den Ortschaften Selters und Sessenhausen

Sonntagmorgen, 15. Mai 2022, kam es in der Zeit zwischen 03:15 und 03:40 Uhr in den Ortschaften Sessenhausen und Selters zu jeweils einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW-Fahrer überfuhr mit seinem Fahrzeug zunächst in der Ortslage Sessenhausen ein Verkehrsschild am Kreisverkehr. Dadurch wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass erhebliche Mengen an Öl austraten. Eine entsprechende Ölspur konnte von der Unfallstelle aus über die Ortschaften Krümmel und Selters festgestellt werden. Durch Verfolgung dieser Spur konnten die Beamten das unfallverursachende Fahrzeug und eine weitere Unfallstelle in der Rheinstraße in Selters ausfindig machen. Das war herrenlos und unverschlossen, der Fahrzeugführer geflüchtet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Citroen C8. Insbesondere durch die Reinigungsarbeiten entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem verursachenden Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Montabaur erbeten. Quelle: Polizei