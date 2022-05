Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

MALBERG – Verkehrsunfall in Malberg – eine Person verletzt

Samstagmittag, 14. Mai 2022, gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Malberg. Eine 41jährige Frau aus der VG Betzdorf-Gebhardshain befuhr mit ihrem Fiat die Hauptstraße aus Richtung der Hachenburger Straße kommend. An der Einmündung Hauptstraße / Mittelstraße missachtete ein 66jähriger Mann, ebenfalls aus der VG Betzdorf-Gebhardshain, der mit seinem VW nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte, die Vorfahrt der von rechts kommenden Pkw Lenkerin. Das führte zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Durch den Zusammenstoß verlor die 41jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Gartenzaun, einem hölzernen Sichtschutzzaun, sowie einem dahinter befindlichen Gewächshaus. Die Frau erlitt derart starke Schmerzen, dass sie nicht mehr selbstständig in der Lage war das Fahrzeug zu verlassen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Pkw und übergab sie dem Rettungsdienst, der die weitere Versorgung durchführte. An den beiden Fahrzeugen, den Zäunen und dem Gewächshaus entstanden Sachschäden die sich insgesamt, so schätzt die Polizei, im oberen vierstelligen Eurobereich bewegen dürften. Quelle: Polizei