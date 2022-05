Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

MAULSBACH – Delegiertenversammlung Schützenbezirk 13 im Schützenhaus Maulsbach

Zur diesjährigen Versammlung begrüßte der Vorsitzende Karl-Heinz Pitton eine stattliche Anzahl von Delegierten aus beiden Kreisen im Schützenhaus in Maulsbach. In diesem Jahr waren auch die Sportleiter der Vereine mit eingeladen.

Pitton erwähnte, dass alle Berichte zur Versammlung vorab auf der Homepage des Bezirks veröffentlicht wurden und dort auch nachgelesen werden können. Seine einleitenden Worte nach der Totenehrung gingen auch in Richtung der letzten Jahre, wo das Vereinswesen aufgrund der Corona Pandemie sehr gelitten hat. Nicht nur, dass die sportlichen Aktivitäten sehr weit runter gefahren wurden, auch die Mitgliederzahlen seien leider rückläufig. Der Bezirk und somit die Vereine haben einen Mitgliederverlust von nun 170 Personen zu beklagen. Er munterte die Vereine auf, dass man durch Veranstaltungen, wie z. B. einem Tag der offenen Tür, am Schießsport Interessierte ansprechen sollte.

Sportleiter Helmut Meyer ging es im Anschluss ähnlich. Auch ihm fehlten die sportlichen Aktivitäten im letzten Jahr. Die Bezirksmeisterschaften 2021 wurden vom Rheinischen Schützenbund abgesagt. Er wies darauf hin, dass die Vereine doch bei Änderungen in den Zuständigkeiten den Bezirk informieren und die neuen Ansprechpartner mit Kontaktadressen angeben sollten.

Damenleiterin Christa Griffel und Jugendleiter Wolfgang Griffel stellten ihre Berichte für das Jahr 2021 vor. Sie schlossen sich den Berichten des Vorsitzenden und Sportleiters an. Kassierer Michael Zoth legte den Kassenbericht für das Jahr 2021 vor. Die Kassenprüfer Christof Stahl und Richard Juhntke berichteten von einer vorbildlich geführten Kasse und stellten den Antrag auf Entlastung des Vorstandes, dem einstimmig entsprochen wurde.

Bei den dann anstehenden Wahlen zu den einzelnen Referenten erwähnte Sportleiter Meyer, dass sich alle Referenten erneut zur Wahl stellten. Die Versammlung stimmte zu, dass diese im Block und in offener Wahl gewählt wurden. Im Einzelnen sind dies: Langwaffen: Helmut Meyer; Kurzwaffen: Bruno Schlechtinger; Auflageschießen: Dieter Neuendorf; Wurfscheibe: Karl-Heinz Pitton; Bogen: Ulrike Koini; Vorderlader: Richard Juhntke; Sportprogramm: Joshua Arndt; Ausbildung: Dirk Wick; Presse: Dirk Euteneuer.

Michael Zoth stellte den Haushalt 2022 vor. Er erwähnte, dass er bewusst recht konservativ geplant habe, was durchaus von der Versammlung begrüßt und auch genehmigt wurde.

Manuela Göbel, als Vizepräsidentin des Rheinischen Schützenbundes (RSB) und zuständig für das Gebiet Süd, gab ebenfalls einen Lagebericht ab. Sie warb dafür, dass sich die Vereine aktiv am Rheinischen Schützentag beteiligen sollen, da in diesem Jahr 150 Jahre RSB zu feiern sind.

Als großer und sehr wichtiger Besprechungspunkt standen die Ehrungen verdienter Sportler an: Folgende Ehrungen wurden durchgeführt:

Schützenklasse – Platzierungen Deutsche Meisterschaft 2021: Kevin Zimmermann, Ursula Rosenbauer; Dietmar Neeb; Rico Gerber und Horst Flemming.

Mannschaft 25 Meter Revolver Cal. 44mag: SV St. Josef Brachbach mit den Schützen: Rico Gerber; Karl-Heinz Neubauer; Stefan Kölsch.

Jugendbereich – Platzierungen Deutsche Meisterschaft 2021: Benedikt Mockenhaupt; Franziska Stahl; Tim Fuhrmann; Jerrit Jendroßek; Melina Wendler.

Mannschaft LG 3-Stellung: Wissener SV mit den Schützeninnen: Lana Brucherseifer; Lara Stötzer und Melina Wendler.

Teilnehmerinnen Ladys Cup: Ursula Rosenbauer, Marlene Osthege; Maria Hilkhausen; Christa Griffel, Ute Jung und Alexandra Euteneuer

Mit der Medaille am grünen Band des Deutschen Schützenbundes wurde der Jugendleiter vom Kreis 13/2 Armin Stahl vom SV Kaden geehrt.

Vorsitzender Pitton erinnerte zum Abschluss daran, dass das diesjährige Bezirks- und Kreiskönigsschiessen am Sonntag, 09. Oktober 2022, in Höhn stattfindet und das der 48. Bezirksschützenball am Samstag, 15. Oktober 2022, in Betzdorf stattfindet. (Vereinsbericht) (die) Foto: SBZ 13