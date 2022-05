Veröffentlicht am 14. Mai 2022 von wwa

NEITERSEN – SPD-Ortsverein Im Raiffeisenland wählt Vorstand neu – Generationswechsel

In ihrer Versammlung, die in der für die SPD traditionsreichen Wiedhalle in Neitersen stattfand, wählten die zahlreich erschienenen Mitglieder turnusgemäß ihren Vorstand neu. Mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL, hatte sich prominenter Besuch angekündigt, worüber die Anwesenden sehr erfreut waren.

Bereits im Vorfeld deutete sich an, dass der größte SPD-Ortsverein im Kreis Altenkirchen einen Generationswechsel plante. Die langjährige Vorsitzende Anka Seelbach, ihre Stellvertreterin Tanja Ramseger und Geschäftsführer Heijo Höfer hatten ihren Rückzug erklärt.

Zur neuen Vorsitzenden wurde Daniela Hillmer-Spahr (Altenkirchen) gewählt. Sie betonte, dass ihr die regionale Ausgewogenheit ebenso wichtig sei, wie eine deutliche Verjüngung des Vorstandes, in dem dennoch weiterhin erfahrene Ratgeber vertreten sein sollen. „Ich werde euch alle brauchen, aber ich werde euch auch fordern!“ sagte sie kämpferisch. Als Stellvertreter fungieren Ingrid Baumann (Flammersfeld), Marion Mohrs (Willroth) und Nils Schneider (Weyerbusch).

Versammlungsleiter Horst Klein überreichte der alten und der neuen Vorsitzenden einen Blumenstrauß und dankte ihnen für ihre Arbeit. Sabine Bätzing-Lichtenthäler nutzte die Gelegenheit, den Genossinnen und Genossen hautnah von der Arbeit der Landesregierung und des Parlaments in Mainz zu berichten. Jan Hellinghausen, stellvertretender Kreisvorsitzender, streifte wichtige Themen aus der Kreispolitik, während Frank Bettgenhäuser die große Aufgabenpalette, die der Verbandsgemeinderat zu beraten hat, vor den interessierten Zuhörern ausbreitete. Abgerundet wurde die gelungene Veranstaltung durch weitere Wahlen für den Vorstand sowie Delegierten für die nächste Kreiskonferenz.

Foto: Vorstand SPD-Ortsverein Im Raiffeisenland