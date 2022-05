Veröffentlicht am 14. Mai 2022 von wwa

SCHEUERFELD – Streit im Festzelt auf der Karnevalsveranstaltung

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13. auf 14. Mai 2022, kam es im Festzelt in der Industriestraße in Scheuerfeld, auf der nachgeholten Karnevalsveranstaltung, zu einem Streit zwischen einem 26jährigen aus der VG Kirchen und einem 21jährigen aus der gleichen VG. Der alkoholisierte 26jährige steht im Verdacht den 21jährigen zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf des Streites mit der Hand ins Gesicht geschlagen zu haben. Die Polizei hat in der Sache ein Strafverfahren eingeleitet und den 26jährigen für den Rest der Nacht des Veranstaltungsgeländes verwiesen. Quelle: Polizei