Veröffentlicht am 14. Mai 2022 von wwa

WEITEFELD – Unfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad in der Mittelstraße in Weitefeld

Freitagnachmittag, 13. Mai 2022, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad in der Mittelstraße in Weitefeld. Ein 18jähriger Führer eines Leichtkraftrades, Honda NSR, aus der VG Herdorf-Daaden fuhr auf den vorausfahrenden VW Golf, einer 31jährigen Fahrzeugführerin, ebenfalls aus der VG Herdorf-Daaden, auf. Die 31jährige habe ihr Fahrzeug abgebremst, weil sie von der Mittelstraße nach links in die Brunnenstraße abbiegen wollte. Das erkannt der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf und erlitt leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei