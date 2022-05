Veröffentlicht am 14. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Fahrzeug in unsicherer Fahrweise geführt

Freitagmittag, 13. Mai 2022, gegen 14:50 Uhr kontrollierte die Polizei Betzdorf einen VW Fox, Farbe weiß, mit AK-Kennzeichen in der Ortslage Betzdorf-Bruche. Das Fahrzeug war anderen Verkehrsteilnehmern zuvor aufgefallen, wie es von Wissen (Sieg) kommend zunächst über die B 62 nach Wallmenroth und von dort weiter durch Scheuerfeld nach Betzdorf-Bruche gefahren ist. Der Fahrzeugführer habe das Fahrzeug auffallend unsicher geführt und sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen, so die Meldung an die Polizei. Bei dem 28jährigen Fahrzeugführer aus der VG Betzdorf-Gebhardshain konnte keine Drogen- oder Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Die Polizei Betzdorf bittet nun um Meldungen von Zeugen, die das genannte Fahrzeug auf der Strecke ebenfalls beobachten konnten unter der Telefonnummer 02741 926-0. Quelle: Polizei