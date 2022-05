Veröffentlicht am 14. Mai 2022 von wwa

LINZ – (Rhein) Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsdelikt in Linz

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13. auf 14. Mai 2022, kam es in Linz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fußgänger. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrzeugführer zuvor so dicht an dem Fußgänger vorbeifuhr, dass dieser beiseitetreten musste, um nicht angefahren zu werden. Als er daraufhin das betreffende Fahrzeug fotografieren wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Beteiligten. Im Rahmen dessen wurde eine Person leicht verletzt. Quelle: Polizei