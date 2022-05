Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Badmintonclub Altenkirchen gewinnt gegen DJK Gebhardshain / Steinebach

Am Samstag spielte die Seniorenmannschaft des Badmintonclub Altenkirchen gegen DJK Gebhardshain / Steinebach. Im ersten Herrendoppel spielten Christopher Heftrich und Jörg Theophil. Den ersten Satz verloren sie leider, doch der Ehrgeiz packte sie und kitzelte Höchstleistungen aus ihnen heraus. So gewannen sie den zweiten Satz mit 21:19 und den dritten Satz mit 21:17. Auch die Damen mussten sich im ersten Satz des Doppels geschlagen geben. Doch durch gutes taktisches Spiel schafften es Nina Fetter und Kim Hoffmann den Spieß umzudrehen und den zweiten Satz mit 21:19, den dritten mit 24:22 zu gewinnen. Im zweiten Herrendoppel bewiesen sich Nicky Abegunewardene und Harald Drumm als vielversprechende Kombination. Sie schafften es ihre Gegner in beiden Sätzen mit 21:09 zu besiegen. Auch die übrigen Spiele waren erfolgreich. So wurden zwei von vier Einzel und zusätzlich noch das Mixed gewonnen. Insgesamt konnte der BCA das Mannschaftsspiel mit einem Punktestand von 6:2 für sich entscheiden. (Vereinsbericht) (ank)