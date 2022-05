Veröffentlicht am 18. Mai 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Alles richtig machen beim Schulbesuch – Bildungsbüro des Kreises Neuwied legt Broschüre „Ich gehe in die Schule- Was Eltern wissen müssen“ in einfacher Sprache auf

Der erste Schultag ist für ein Kind etwas ganz Besonderes. Es ist aufregend, sich in einer neuen Umgebung und unter anderen Menschen zurecht zu finden. Eltern und ihre Kinder können sich vorab gemeinsam informieren, was auf sie zukommt und welche Regeln für den Schulbesuch gelten. Dazu hat das Bildungsbüro der Kreisverwaltung die Kurzbroschüre „Ich gehe in die Schule! Was Eltern wissen müssen“ verfasst.

Viele praktische Tipps zeigen Eltern und Erziehungsberechtigten, wie sie ihr Kind beim Schulbesuch bestmöglich unterstützen können und was unbedingt beachtet werden muss. Die Broschüre wurde in einfacher und damit in leicht verständlicher Sprache verfasst. Unterstützt durch zahlreiche Bilder und Illustrationen soll die Broschüre auch Eltern und Erziehungsberechtigten mit geringer Sprachkompetenz bzw. geringen Deutschkenntnissen eine gute Orientierung ermöglichen. Die selbsterklärenden Bilder geben in 15 Punkten wichtige Informationen, etwa zur Anmeldung zur Schule, zur Schuleingangsuntersuchung, zu Schulbuchausleihe, Schülerbeförderung, Mittagessen, Hausaufgaben und vielem mehr.

Die Broschüre ist auf der Homepage des Landkreises „Schulen, Bildung und Weiterbildung“ unter folgendem Link www.kreis-neuwied.de/halloschule abrufbar. „Wir möchten die Broschüre zunächst allen Kitas und Grundschulen und deren Trägern als Online-Version zur Verfügung stellen, damit sie auch auf den jeweiligen Homepages ihren Platz finden. Nach Rückmeldung der gewünschten Menge stellen wir auch kostenlos entsprechende Print-Broschüren zur Verfügung,“ erläutert Bildungskoordinatorin Andrea Oosterdyk. „Aktuell können wir auch eine arabische Version anbieten, in Kürze kommen eine ukrainische und eine türkische hinzu.“

Die Broschüre „Ich gehe in die Schule“ wurde im Rahmen des Projekts „Bildung integriert“ erstellt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Es hat das Ziel, Chancengleichheit im Hinblick auf den Zugang zu Bildung zu fördern. Der Landkreis Neuwied verfolgt dieses Ziel seit langem und so reiht sich die Broschüre in viele weitere Projekte zur aktiven Förderung auf Chancengleichheit im Bildungssystem ein.

Bestellungen bei: andrea.oosterdyk@kreis-neuwied.de, Tel. 02631-803/161.

Foto: Das Bildungsbüro hat eine neue Broschüre für Eltern von Kita- und Grundschulkindern erstellt. Alida Kehlenbach und Andrea Oosterdyk stellten sie Bildungsdezernent Michael Mahlert vor.