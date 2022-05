Veröffentlicht am 13. Mai 2022 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Gemeinschädliche Sachbeschädigung am Wartehäuschen der Bushaltestelle Niederfischbach Ost

Am Wartehäuschen der Bushaltestelle Niederfischbach Ost wurde eine der beiden hinteren Glasscheiben eingeschlagen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit vom 11. bis 12. Mai 2022, zwischen 17:00 und 08:00 Uhr, festgelegt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 Euro. Am Bürgerpark in Niederfischbach, oberhalb der Treppe, wurden durch die Gemeinde mehrere Metallpoller installiert. Der äußerste Poller war durch unbekannte Täter mit Gewalt in Richtung Wendehammer verbogen worden. Dadurch lösten sich auch mehrere Steine aus dem Pflaster. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit vom 06. bis 09. Mai 2022, zwischen 17:00 und 08:00 Uhr, eingegrenzt werden. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Betzdorf, 02741-9260 oder den Polizeibezirksdienst in Niederfischbach, 02734/60617. Quelle: Polizei