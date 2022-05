Veröffentlicht am 13. Mai 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Einbruch in Wohnwagen in der Beethovenstraße in St. Katharinen

Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch, 09. bis 11. Mai 2022, brach ein unbekannter, vermutlich betrunkener Täter das Seitenfenster eines Wohnwagens auf und gelangte somit in das Innere der Räumlichkeiten. Beim Öffnen des verschlossenen, leeren Kühlschranks wurde die Verriegelung gebrochen. Im Wohnwagen konnte eine leere Wodkaflasche aufgefunden werden. Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei