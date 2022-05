Veröffentlicht am 12. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Parkenden Pkw beschädigt und geflüchtet

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 07. bis 08. Mai 2022, hatte ein 51jähriger Mann seinen Pkw im Bereich der Görresstraße im Stadtgebiet Betzdorf abgestellt. Am Sonntagnachmittag, 08. Mai 2022, stellte der Fahrzeugführer eine Beschädigung am vorderen Stoßfänger seines Peugeot fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den parkenden Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf den Verursacher an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei